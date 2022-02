Correntes d’Escritas de regresso ao formato presencial

Falar do Correntes d’Escritas é falar de literatura, mas não só. Durante uma semana, a Póvoa de Varzim recebe as tradicionais tertúlias de escritores, conferências, sessões de poesia de rua e apresentações de livros, bem como exposições, cinema e música. A música, aliás, assume nesta vigésima terceira edição um papel mais ativo: é ela que lança o mote para as nove mesas do encontro. "Em tempos de confinamento e recolhimento a música acompanhou-nos muito mais. Em tempo de pandemia, os músicos e cantores entregaram-nos generosamente a sua energia pelas redes sociais e cantaram e tocaram os corações confinados", lê-se no dossier de apresentação.