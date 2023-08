Clarence Avant: o adeus a uma das mais importantes figuras do entretenimento

08 de agosto Andreia Antunes com Ana Bela Ferreira

As mais lidas GPS

Conhecido como o "padrinho do entretenimento negro", Avant foi uma figura incontornável numa América pouco recetiva a mudar costumes. Morreu esta segunda-feira aos 92 anos.

A lista de feitos de Clarence Alexander Avant é longa, mas o nome, à partida, pode não trazer grande significado, nem deste, nem do outro lado do Atlântico. Assim foi com centenas de outros artistas, empresários, promotores ou políticos negros.