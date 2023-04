Seis programas para fazer em família

Se ainda não tem planos para estes dias de pausa, fique com estas sugestões. São atividades de norte a sul do País para fazer com os mais novos.

Seja no Porto, em Lisboa, nas Caldas da Rainha ou em Vila do Conde, sugerimos-lhe uma programação completa, especialmente pensada para manter as crianças ocupadas e puxar pela sua criatividade, para este fim de semana (que, para alguns, ainda é de férias de Páscoa). Sentindo-se mais virado para propostas culturais, temos para si a sugestão de espetáculos, oficinas focadas na ciência e workshops de pintura. Se, por outro lado, se sente ainda imbuído do espírito pascal, as tradicionais caças aos ovos da Páscoa mantêm-se durante o fim de semana, assim como feiras com carrosséis, pinturas faciais e insufláveis. Não faltam opções para sair de casa e juntar toda a família.