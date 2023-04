Peter Pan será o primeiro filme da Disney com ator com síndrome de Down

Noah Matthews Matofsky vai representar Slightly, o líder dos Meninos Perdidos, no próximo filme do Peter Pan que será transmitido no serviço de streaming Disney+. O jovem de 15 anos vai tornar-se o primeiro ator com síndrome de Down a conseguir um papel importante numa longa-metragem da Disney.



O ator conseguiu o papel em 2021 e ao jornal britânico The Sun, referiu agora que tem sido "uma experiência incrível". "Tinha muitas falas para aprender num curto espaço de tempo, mas foi emotivo e realmente gostei", revela Noah Matthews Matofsky.





A carregar o vídeo ... Peter Pan

Durante o processo de criação da personagem, os jovens que vão acompanhar Peter Pan aprenderam "a lutar com espadas" e existiram várias cenas de ação, incluindo uma em que Slightly acaba por ficar pendurado de cabeça para baixo num canhão.O remake do romance clássico de JM Barrie vai estrear no dia 28 de abril e conta com Alexander Molony como Peter Pan, Ever Anderson como Wendy e Jude Law como Capitão Gancho.A estrela de Hollywood Jude Law é pai de sete filhos e esforçou-se para deixar as crianças envolvidas no filme o mais à vontade possível. Noah Matthews Matofsky referiu que um dos seus dias favoritos durante as filmagens foi aquele em que Jude Law "alugou uma carrinha de gelados e a trouxe para o set" de gravação. Terá sido o próprio ator a servir os gelados.Noah Matthews Matofsky soube que a Disney estava a fazer audições para o remake através da agência Zebedee, em que está registado como modelo, e decidiu enviar o seu vídeo. De seguida foi convidado para uma reunião online com o produtor David Lowery e não teve vergonha de se candidatar para ser o líder dos Meninos Perdidos.Kathryn Matofsky, mãe do jovem, acompanhou-o até Vancouver enquanto o pai e os seus dois irmãos permaneceram em Londres. As gravações demoraram seis meses e passados três, a mãe regressou para Inglaterra e Warren, o pai, rumou ao Canadá.Com as gravações terminadas, Noah Matthews Matofsky voltou à escola e conta que, desde que o trailer foi divulgado, os seus amigos "adoraram" e recebeu "imensos elogios".Na semana passada, o jovem de 15 anos foi convidado para tornar-se embaixador da Síndrome de Down do Reino Unido.