O novo documentário HBO: como morreu Brittany Murphy

08 de outubro Joana Fonseca com Leonor Riso

As mais lidas GPS

A atriz de "8 Mile" e "Casados de Fresco" morreu aos 32 anos e as teorias sobre as causas da sua morte continuam. Pneumonia, drogas ou envenenamento são algumas das hipóteses exploradas na nova série que retrata os últimos dias de Brittany Murphy.

Envenamento? Pneumonia? Cerca de 12 anos depois, as causas da morte de Brittany Murphy continuam a ser assunto de discussão e, claro, um mistério. A HBO lança agora um documentário que conta os últimos dias da atriz e retrata a sua morte com base nas várias teorias, incluindo a hipótese dada pela polícia, que indicou pneumonia e intoxicação por drogas. Chama-se "What Happened, Brittany Murphy?", está dividido em duas partes e está também a ser motivo de várias críticas.