Serralves celebra 80 anos de Aniki Bóbó com cinema e conversas

Foi a 18 de dezembro de 1942 que estreou, no Cineteatro Éden, em Lisboa, Aniki Bóbó, talvez o mais conhecido filme de Manoel de Oliveira, e hoje tido como obra seminal do realizador e emblemática do realismo português. Para assinalar a data, a Fundação Serralves organiza, na Casa do Cinema Manoel de Oliveira, um ciclo de conversas e filmes e uma exposição, que culminam na data do aniversário do filme.