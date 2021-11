Entre 25 e 30 de novembro, o cinema espanhol toma conta de Lisboa

04 de novembro Joana Fonseca com Leonor Riso

A Cine Fiesta 2021 apresenta uma programação pensada em conjunto com os festivais de cinema de Lisboa (Indie Lisboa, Doclisboa e Queer Lisboa). O cinema feminino volta a estar em destaque nesta mostra de 13 filmes, que cruza a modernidade com os clássicos.

No ano em que o festival bienal de cultura espanhola em Portugal, Mostra Espanha, regressa a várias cidades, o cinema espanhol ganha espaço em Lisboa. Entre 25 e 30 de novembro, a Cine Fiesta, a mostra de cinema do festival, exibe 13 filmes ao longo de cinco dias, no Cinema São Jorge e na Cinemateca Portuguesa – duas das salas mais icónicas da cidade.