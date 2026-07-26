Ryan Gosling conquista duas galáxias: da Marvel ao universo Star Wars

Ator foi anunciado este sábado como o novo Ghost Rider do Universo Cinematográfico da Marvel (UCM), mas antes disso chegará aos cinemas como protagonista de Star Wars: Starfighter. Quase de uma assentada, Gosling lidera dois dos maiores universos da cultura pop.

Ryan Gosling é o novo Ghost Rider, sendo a mais recente aquisição do UCM, a par de David Jonsson, sucessor do malogrado Chadwick Boseman no papel de Black Panther, em Black Panther III. As novidades foram anunciadas este sábado durante o painel da Marvel na Comic-Con de San Diego.

De todos os projetos que Shawn Levy tem em desenvolvimento, dois contam com Gosling no papel principal. A Marvel confirmou este sábado a colaboração com o ator em Ghost Rider e prepara simultaneamente Star Wars: Starfighter, a nova aventura autónoma do universo criado por George Lucas.

Com origem numa série de comics da Marvel lançada na década de 1970, Ghost Rider chegou ao cinema pela primeira vez em 2007, interpretado por Nicolas Cage, que regressou ao papel numa sequela lançada em 2012, numa altura em que os direitos cinematográficos da personagem encontravam-se licenciados à Sony.

O regresso de Ghost Rider ao grande ecrã marca agora também a sua estreia oficial no UCM e Gosling será, assim, o segundo ator a interpretar a personagem no cinema, num projeto que contará com a realização de Shawn Levy, responsável por Deadpool & Wolverine e produtor executivo de Stranger Things. Mas antes de entrar no universo da Marvel, Gosling estreia-se noutra galáxia. O ator é também protagonista de Star Wars: Starfighter, filme realizado por Levy e com estreia prevista para 28 de maio de 2027.

Ainda não foram revelados detalhes sobre a personagem que interpretará, mas sabe-se que o filme decorrerá cinco anos após os acontecimentos de Star Wars: A Ascensão de Skywalker e contará uma história inédita dentro da saga. Ao contrário dos episódios principais da série, Star Wars: Starfighter será um filme autónomo - à semelhança de títulos como Rogue One, Solo ou o recente The Mandalorian & Grogu.

O anúncio da Marvel acontece no ano de estreia de Projeto Hail Mary (disponível na Prime Video), o mais recente filme de Gosling que muitos consideram ser um dos títulos que chegará à lista de nomeados aos Óscares do próximo ano.