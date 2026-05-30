Morreu Marcia Lucas: a premiada editora do primeiro filme 'Star Wars'

É frequentemente considerada uma heroína desconhecida de Star Wars (A Guerra das Estrelas), do qual fez a montagem sendo reconhecida com um Óscar, o filme original que, após a gigante expansão do universo em prequelas e sequelas, passou a ser conhecido por Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança.

Casada com George Lucas, o criador de Star Wars, entre 1969 e 1983, foi também responsável pela edição de Star Wars: Episódio VI - O Regresso de Jedi (1983), realizado por Richard Marquand.

A colaboração com George Lucas também se estendeu a títulos como THX 1138 (1971) e American Graffiti (1973) - pelo qual também esteve nomeada aos Óscares - ambos escritos e realizados pelo cineasta. Fez também parte da equipa de edição dos filmes de Martin Scorsese da década de 1970, como Taxi Driver, Alice Já Não Mora Aqui e New York, New York.

Numa entrevista à Rolling Stone, em 1977, George Lucas revelou que foi Marcia Lucas que que sugeriu ao realizador, e então marido, que Darth Vader matasse Obi-Wan Kenobi. E elogiou o trabalho da editora, em particular na batalha final do filme de 1977, um dos momentos mais cruciais da história de toda a saga. Aliás, a Batalha de Yavin marca o ano zero da linha cronológica de Star Wars. “Acho que ela demorou oito semanas a editar aque l a batalha. Era extremamente complexa e tínhamos 12 mil metros de imagens de diálogos de pilotos a dizer isto e aquilo. E ela teve de selecionar tudo isto e inserir toda a luta também. Nunca ninguém tentou realmente entrelaçar uma história com enredo num combate aéreo.”

Marcia Lucas morreu na cidade de Rancho Mirage, na California, anunciou a família esta sexta-feira. Num comunicado, citado pelo Hollywood Reporter, lê-se que "será recordada como uma contadora de histórias brilhante, uma pioneira para as mulheres no cinema, uma mãe e avó carinhosa, uma anfitriã generosa e uma amiga leal cujo humor e brilho preenchiam todas as salas em que entrava".