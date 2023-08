"Gran Turismo": o que acontece quando se troca a consola pela pista?

No passado, os videojogos eram estanques. Comprava-se um cartucho, depois um CD/DVD e aquilo que se levava para casa era a versão final do jogo. Qualquer outro acréscimo viria por uma nova edição do jogo ou algo semelhante. Com a chegada da Internet e de consolas com disco rígido, esse paradigma mudou, há constantes atualizações que corrigem alguns erros no código e, em teoria, melhoram o jogo; com packs de atualização que acrescentam algo ao jogo, seja níveis, itens ou personagens.