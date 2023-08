"Winning Time": de volta à magia dos Lakers na terra dos sonhos

As mais lidas GPS

"Winning Time" (HBO) está de regresso à HBO. A segunda temporada estreia esta 2.ª feira e traz consigo Jerry Buss, a rivalidade Magic-Larry Bird e o brilho cintilante do desporto-espectáculo.

A relação que se cria com um desporto explica muitas vezes a cegueira sobre os melhores de sempre. A Internet dinamizou a sigla GOAT (Greatest Of All Time = melhor de todo o sempre) e há uma obsessão constante de encontrar os melhores aqui e ali. Uns adoram o presente, outros não largam o passado.