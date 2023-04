Festival Política de regresso a Lisboa

O Festival Política regressa ao Cinema São Jorge, em Lisboa, de 21 a 23 de abril. A programação já foi revelada e este o ano o tema principal foca-se na Pós-Democracia. Haverá cinema, performances, música, humor e debates.



O evento vai ser "palco e voz do resgate da ideia de que os valores democráticos são inegociáveis, tendo na mira os casos crescentes de abraço ao autoritarismo e que levam os cidadãos a votar na sua própria negação", explicam os diretores artísticos Bárbara Rosa e Rui Oliveira Marques, em comunicado.







A 21 de abril, o festival abre as portas, às 17h30, com o debate "Será o empreendedorismo uma nova forma de ativismo e participação cívica?", onde se vai discutir a importância do empreendedorismo social como ferramenta para solucionar problemas sociais. Da conversa vão fazer parte Jorge Pina (Associação e Academia Jorge Pina), Maria João Rodrigues (VES – Associação Viver em Sociedade) e Nuno Varela (Hip Hop Sou Eu, Kriativu).No mesmo dia, acontece um dos momentos altos do festival: a conversa Cara-a-cara com os/as deputados/as, às 18h30. Durante cinco minutos, os participantes que se inscreverem (através do email: participa.politica@gmail.com) vão conversar com deputados representantes dos partidos com assento na Assembleia da República.Às 21h30, A Garota Não, que lançou no ano passado o álbum 2 de Abril, protagoniza uma conversa cantada. Seleção Portuguesa: 10 milhões de convocados apresenta-se como um manifesto da artista, onde fala sobre as mudanças que considera necessárias e as suas inquietações.Dos 21 filmes que foram escolhidos para o festival, destaca-se Alcarràs, de Carla Simón; o documentário de realização coletiva Novíssimas Cartas Portuguesas e Absconded. Young Russians On The Run, de Anna Winzer, que acompanha as duas primeiras semanas depois do ataque russo à Ucrânia. A sessão de cinema Portugal ao espelho, realiza-se na sexta-feira, 21, e apresenta cinco proposta nacionais.No sábado, 22, o humorista Fernando Alvim apresenta os prémios Monstros do Ano numa Edição quase quase política. A 23 de abril, decorre, às 17h30, a conversa Mulheres à beira de um Lugar de Fala e Construção, com curadoria da artista Selma Uamusse. Mafalda Ribeiro, autora, palestrante e consultora da inclusão para a deficiência, e Cláudia Semedo, atriz e apresentadora de televisão, juntam-se a este debate. Todas as atividades do festival são de entrada livre.