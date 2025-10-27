Morreu Björn Andrésen, o "rapaz mais bonito do mundo"

O ator sueco Björn Andrésen conhecido como "o rapaz mais bonito do mundo" morreu no sábado, 25 de outubro, aos 70 anos.

Andrésen alcançou sucesso aos 15 anos com o filme Morte em Veneza, do realizador italiano Luchino Visconti, de 1971, e a sua alcunha foi atribuída pelo realizador italiano.

Foi a avó que o levou ao casting do realizador italiano, porque queria que Björn se tornasse famoso. Isso foi apenas o início do que o ator, numa entrevista com o jornal sueco Expressen, chamou de "pesadelo".

Durante as filmagens os cineastas eram proibidos de olhar para ele e depois da estreia, aos 16 anos, o jovem foi levado para uma discoteca gay com Visconti e um grupo de homens. No documentário, Andrésen revela que a avó se tinha ido deitar e que o tinha deixado com o realizador. "Eu estava lá sentado [na discoteca] e sentia-me sozinho", recorda, "eu não sabia lidar com a situação, era profundamente desagradável, eu sentia-me ofendido mas nem sabia de onde vinha esse desconforto. Não sabia o que tinha motivado que eu estivesse sentado ali, exposto àqueles olhares, àqueles lábios e línguas molhadas. Tentei apenas suportar a situação".

Na entrevista ao jornal sueco, Andrésen fica visivelmente irritado quando falava de Visconti, que faleceu em 1976. "Fisicamente, nada aconteceu, mas foi desagradável. Se eu tivesse visto um rapaz de 16 anos sendo submetido à mesma coisa, teria ficado muito irritado", diz, "eu teria ido até lá e dito: 'Deixe o rapaz em paz, senão terá que se explicar a mim'”.

Mas a sua vida já era complicada antes de chegar à fama. A sua mãe suicidou-se quando ele tinha apenas dez anos e foram os avós que o criaram. Aos 26 anos descobriu quem era o pai, uma figura ausente que Björn nunca chegou a conhecer.

Nos anos 80, entrou na escola de teatro em Estocolmo e teve dois filhos, primeiro uma menina e, dois anos, depois um menino, Elvin, que morreu aos oito meses de idade, de síndrome da morte súbita infantil. Na altura Elvin estava deitado ao lado de Björn que estava bêbado e não reparou que o bebé tinha morrido. Na altura ele culpou-se pela morte do filho e entrou num longo período alcoolismo e depressão.

Ainda não foram divulgadas as causas da morte do ator que foi noticiada pelo jornal sueco, Dagens Nyheter.