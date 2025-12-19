Documentário milionário sobre Melania Trump já tem data de estreia

Orçamentado em 40 milhões de dólares, Melania estreia em cinemas por todo o mundo a 30 de janeiro do próximo ano, embora não haja planos anunciados para as salas portuguesas. Segundo a Amazon, que financia a produção, o documentário “oferece um acesso sem precedentes aos 20 dias que antecedem a Inauguração Presidencial de 2025”, ou seja, a tomada de posse de Donald Trump a 20 de janeiro. A realização é de Brett Renner, afastado do cinema há alguns anos, na sequência de denúncias de assédio sexual.

O trailer, disponível desde terça-feira, arranca com Melania Trump a dizer "Lá vamos nós de novo", numa alusão ao primeiro mandato do marido, cuja reta final foi marcada pelo ataque ao Capitólio, a 6 de janeiro de 2021. “Todos querem saber, então aqui está”, é mais uma das frases de Melania que chegaram ao trailer do documentário que ainda não tem data marcada para chegar ao streaming da Prime Video.

A informação sobre o investimento da Amazon nesta produção começou por ser avançada no início do ano pela Puck - meio de comunicação digital especializado nos bastidores do poder – e foi depois replicada por vários meios de comunicação social: 40 milhões de dólares (cerca de 34 milhões de euros), para garantir os direitos do documentário. A Disney e a Paramount também terão demonstrado interesse, enquanto que a Apple e a Netflix não terão apresentado qualquer proposta.

Melania Trump está elencada na lista de produtores, ao lado do argentino Fernando Sulchin, um dos produtores do filme Snowden (2016), de Oliver Stone; de Marc Beckman, que entrevistou Melania em 2024 no podcast Some Future Day; e de Brett Ratner, também realizador de filmes como Dragão Vermelho (2002), X-Men: O Confronto Final (2006) ou da franquia Hora de Ponta (1998, 2001, 2006) que tem mais um título a caminho.

Em Outubro de 2024, a primeira-dama colocou as suas memórias em livro, com um título homónimo ao do documentário, mas esta é a sua estreia numa produção para cinema, após uma pequena participação no filme Zoolander (2001), ao lado de Donald Trump. Numa informação partilhada pela Amazon, o documentário capta “a Sra. Trump enquanto ela organiza os planos da inauguração, navega pelas complexidades da transição na Casa Branca e muda a sua família de volta para a capital do país”, recorrendo a "imagens exclusivas de encontros críticos, conversas privadas e ambientes nunca antes vistos”. “A história é posta em movimento durante os 20 dias da minha vida antes da inauguração presidencial dos EUA”, disse Melania, citada pela Amazon.



Melania Regine Mahaux/ Amazon MGM Studios

Esta é a primeira vez que uma primeira-dama em exercício é protagonista do seu próprio documentário. Em 2020, o documentário Becoming, exibido pela Netflix, contou a história de Michele Obama, durante uma digressão de promoção do seu livro de memórias, três anos após deixar a Casa Branca. Uma produção da Higher Ground Productions, a produtora do casal Obama, responsável por títulos como American Factory (2019), filme vencedor do Óscar de Melhor Documentário.

Melania é uma produção com o selo da Amazon MGM Studios em associação com a Muse Films, New Element Media e Ratpac Entertainment.