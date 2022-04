Letizia Battaglia, a fotógrafa da máfia, tem uma nova exposição que celebra a sua obra

Entre 20 e 27 de abril, a Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa, recebe 'Per Letizia', uma exposição organizada em parceria com a Festa do Cinema Italiano, que mostra algumas das mais emblemáticas obras da fotógrafa que morreu a 14 de abril, aos 87 anos.