Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

1. A partir deste sábado, dia 15 de janeiro, o Maus Hábitos do Porto estende-se a duas novas moradas: o Café Concerto do Teatro de Vila Real e o Selina Secret Garden em Lisboa. Esta é uma expansão sonhada há muito e que agora se concretiza em pleno, com o projeto a transmutar-se na sua vertente musical, de intervenção artística, assegurada pela Associação Saco Azul, e de restauração, com as pizzas e cocktails de autor do Vícios à Mesa. Em Vila Real, a inauguração contará com a exposição "Arte Robótica" de Leonel Moura, pioneiro da aplicação da arte robótica e da inteligência artificial nas artes plásticas. Para além das pinturas e da performance robótica permanente, a exposição inclui também uma instalação sonora. Haverá ainda uma festa de abertura, no sábado, com um concerto do ciclo Oscilador Gráfico, um projeto que junta seis designers e doze músicos numa exploração sonora e visual a três mãos, desta feita a cargo de Angélica Salvi e Pedro Tudela que sonorizam a partitura gráfica de Inês Nepomuceno (21h30). Já em Lisboa, o foco serão os concertos e os Dj Sets, aliados à gastronomia do Vícios à Mesa. Para a inauguração, destaque igualmente para o projeto Oscilador Gráfico, com Miguel Carvalhais e Henrique Fernandes a darem som ao trabalho gráfico de Serafim Mendes (22h).