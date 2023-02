Nunca mais é Sábado: sete coisas que pode fazer neste fim de semana

1. Foi para o piano que a inquietude de Tomás Wallenstein, compositor, letrista e figura central dos Capitão Fausto, se canalizou durante a pandemia. O resultado? Vida Antiga, álbum de estreia a solo do músico lisboeta, diretamente inspirado por autores, compositores e poetas cujas obras o influenciaram. A viagem de um só passageiro chega agora aos palcos. Na sexta-feira, 24 de fevereiro, é na Culturgest, em Lisboa, que se ouvem as versões desta estreia discográfica de Wallenstein em nome próprio. O concerto tem início às 21h e os bilhetes custam €18.







Tomás Wallenstein Mariline Alves

emergência climática e importância da sustentabilidade, as dez obras finalistas do prémio A Arte Chegou ao Colombo estão agora em exposição no Centro Cultural de Cascais até 26 de Março.

Pedro Serafim, Joana Pitta, Ana Ferreira, Luísa Amaral, Duarte Perry ou Nicoleta Sandulescu distinguiram-se nas áreas de escultura, desenho, videoarte, fotografia e instalação e competem pelo prémio final, numa votação na qual o público pode participar. Os bilhetes para a exposição custam €5 e as portas abrem de terça-feira a domingo, entre as 10h e as 18h.







A obra Casa Comum, de Nicoleta Sandulescu, uma das finalistas D.R.

2. Subordinadas ao temaFábio Colaço, Catarina Gentil,



3. Brigadeiros, chocolate artesanal, brownies, bombons artesanais ou biscoitos são o cardápio da terceira edição do Choc Choc Choc, o mercado dedicado ao chocolate que arranca esta sexta feira na sede da Inspire (Rua de Augusto Simões, 1272), na Maia. Ao evento chocolateiro junta-se ainda licor, vinho moscatel e do Porto e a ginjinha. O Choc Choc Choc está de portas abertas das 15h às 20h (sexta), das 14h às 20h (sábado) e das 14h às 19h (domingo). A entrada é gratuita.



4. Um pouco mais a norte, no Porto, o Coliseu da Invicta volta a solidarizar-se com a população ucraniana e convida o público a ocupar a Rua Passos Manuel para o evento Uma semente pela paz. Esta sexta, a partir das 18h, há concertos de Tiago Nacarato, Pedro Abrunhosa, Best Youth, Ana Deus e da ucraniana Irina Horbatyuk, bem como do ator Pedro Lamares. Todas as atuações são de acesso livre.







Tiago Nacarato Carlos Gonçalves



5. Em Braga, ainda na sexta feira, o novo espetáculo de Luís Franco-Bastos, Diogo, sobe ao palco do Theatro Circo. O humorista, que em dezembro passado falou com a SÁBADO sobre os seus 15 anos de carreira, diz estarmos a atravessar uma altura "muito interessante" no humor, "não só para quem faz, porque há muito mais ferramentas à disposição, mas também para quem vê e quem consome, porque tem muito mais por onde escolher", e vai comprová-lo. O espetáculo tem início às 22h e os bilhetes, que podem ser adquiridos aqui, custam entre os €12,80 e os €16.



6. Em Albufeira, este sábado, 25, regressa o Clube dos Poetas Tortos, desta feita numa edição intitulada God Save The Queer. A artista e activista Rafaela Jacinto estará à conversa com o escritor Cobramor e, logo depois, terão lugar as habituais participações com leitura de textos, originais ou não, dentro do tema da edição. O evento decorre a partir das 16h no Al-Gharb Coffee Roasters (Beco do Sol, 3).



7. No domingo, o já habitual mercado da Alegria leva ao jardim do Passeio Alegre, no Porto, o artesanato, Moda, gastronomia, bijuteria, cerâmica e brinquedos. Das 09h às 18h. A entrada é livre.