Nesta galeria, o olho está virado para os jovens artistas e artesãos portugueses

Marie de Carvalho criou uma galeria que quer refletir sobre a expansão do artesanato e do design de raízes portuguesas. Na Ojo Gallery, tudo é maleável e mutável, tal como os artistas que lhe dão vida.

No que era um antigo estúdio e espaço de mostra de cerâmica, Marie de Carvalho montou uma galeria que quer dar a conhecer jovens artistas portugueses. À partida, este poderia ser apenas mais um espaço cultural na cidade, mas a ex-diretora de marketing e comunicação que se mudou de Paris para Lisboa há quatro anos, definiu um propósito maior para a Ojo Gallery, que abriu ao público há duas semanas, na Rua de São Bernardo, próxima do Jardim da Estrela: refletir sobre a expansão do artesanato e do design de raízes portuguesas.