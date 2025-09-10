Mural de Banksy removido do Palácio da Justiça em Londres

Obra surgiu como reação à detenção de quase 900 manifestantes pró-Palestina em Londres. A polícia já abriu uma investigação.

A nova obra de Banksy, que surgiu na segunda-feira na parede do Palácio da Justiça, em Londres, está a ser removida, escreve a BBC.

O novo mural do artista, que foi partilhado nas suas redes sociais, mostra um juiz com um martelo na mão a bater naquilo que aparenta ser um manifestante caído no chão e que segura um cartaz manchado de sangue para se proteger.

Ao que tudo indica, esta será uma reação à detenção de quase 900 manifestantes, que aconteceu no passado sábado, em Londres. Estes protestos serviram para mostrar apoio ao Palestine Action - que foi banido pelo governo britânico e classificado como um grupo terrorista, depois de em junho ativistas terem invadido uma base militar no Reino Unido e danificado os aviões.

Este mural surge também semanas depois da presidente do Supremo Tribunal ter mostrado preocupação com a segurança dos juízes que, segundo ela, têm sido alvo de "abusos cada vez mais frequentes e inaceitáveis".

A polícia metropolitana entretanto já denunciou a abertura de uma investigação, ao mesmo tempo que classificou esta obra como um dano criminal. Já o serviço judicial lembrou que sendo este edifício considerado património classificado, é obrigatório manter o carácter do mesmo.

"O Palácio da Justiça é um edifício classificado e os Serviços dos Tribunais de Sua Majestade – Inglaterra e País de Gales são obrigados a manter o seu traço original", disse um porta-voz do organismo, citado pela Sky News.

Apesar de Bansky não fazer qualquer referência a estas manifestações, esta não é a primeira vez que o artista cria murais em apoio à causa palestiniana.