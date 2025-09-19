Morreu o artista plástico português Eduardo Batarda

O artista plástico português Eduardo Batarda morreu aos 81 anos, revelaram hoje, em conjunto, a Galeria Miguel Nabinho e a Galeria Pedro Oliveira.

"É com profunda tristeza que a família, a Galeria Miguel Nabinho e a Galeria Pedro Oliveira comunicam o falecimento de Eduardo Batarda (1943--2025), na sequência de doença prolongada", lê-se numa nota divulgada na rede social Instagram.

De acordo com o jornal Público, Eduardo Batarda morreu hoje, em Lisboa, na sequência de uma doença degenerativa.

Considerando-o uma "figura maior da arte contemporânea portuguesa", as duas galerias sublinham a autoria de "uma pintura profundamente pessoal, marcada pela ironia, pela liberdade formal e pela densidade intelectual, capaz de cruzar referências literárias, musicais e visuais".

O galerista Pedro Oliveira definiu à agência Lusa Eduardo Batarda como um artista marcante, não só da sua geração, mas das que se seguiram, em particular devido ao seu trabalho como professor nas Belas Artes do Porto.

"Teve muitos alunos, que hoje são excelentes artistas, deixou uma pegada muito relevante nas gerações mais novas, teve um trabalho com uma grande importância. Nos últimos anos, trabalhou pouco porque já estava muito doente", afirmou o galerista, que disse que Batarda alcançou o patamar de "mestre", elogiando ainda a sua capacidade intelectual, para lá das artes visuais.