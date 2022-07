Jorge Queiroz encontra Arshile Gorky na Gulbenkian

Com o título to go to, nova exposição estabelece pontes entre o artista português e o arménio que marcou a cena norte-americana dos anos 1940.

Com abertura ao público marcada para sexta feira, 8 de julho, a exposição to go to reúne uma seleção de desenhos e pinturas de dois artistas representados na Coleção do Centro de Arte Moderna da Fundação Gulbenkian, vindos de contextos históricos e culturais completamente distintos: Arshile Gorky nasceu na Arménia em 1904 e morreu Estados Unidos em 1948 e Jorge Queiroz vive em Lisboa, cidade onde nasceu em 1966.