Já pensou em subir à Torre dos Clérigos durante a noite?

A decorrer até dia 16 de outubro, a iniciativa Clérigos by Night dá novamente a oportunidade de subir ao topo da Torre dos Clérigos durante as noites de verão.

Da Ribeira até à Foz e até onde mais os olhos alcançarem: subir à Torre dos Clérigos é poder desfrutar de uma das vistas mais icónicas sobre a cidade do Porto. Agora, e até dia 16 de outubro, já é possível fazê-lo entre as 19h e as 23h, para que possa ter uma perspetiva noturna desta panorâmica de 360 graus.