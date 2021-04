Ernesto de Sousa, um artista revolucionário

As mais lidas GPS

De 8 a 22 de abril, a Appleton, em Lisboa, dedica um ciclo a Ernesto de Sousa no centenário do seu nascimento. Há exposições, performances, concertos e um podcast.

O ponto alto, como não poderia deixar de ser, é a 18 de abril, data de aniversário de Ernesto de Sousa, nascido em 1921 e marcante na arte contemporânea nacional, por ser pioneiro na multidisciplinaridade: discípulo de Almada Negreiros, reconhecido como um dos fundadores do chamado Novo Cinema, com o seu filme de 1962, Dom Roberto, ainda anterior ao expoente do movimento, Verdes Anos, que Paulo Rocha estreou em 1963, trabalhou também em fotografia, performance, teatro e escrita crítica, ensaística e jornalística, entrevistando artistas da vanguarda internacional como Ben Vaultier e Joseph Beuys, além de ter iniciado o cineclubismo em Portugal.