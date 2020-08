20 ideias para fugir às multidões na praia

Sem desprimor para o mar e as caminhadas nos longos areais, a pandemia não está para grandes veraneios pela praia. E não é difícil manter o distanciamento social quando há motivos como estes: 20 livros, discos, podcasts e jogos que nos deixam colados por umas boas horas. Cuidado com os escaldões.



Livros

Como amigos que não víamos há muito tempo, Matilde Campilho e João Melo regressaram às livrarias este ano. Depois de um livro de poesia muito celebrado, Jóquei (2014), a escritora publica Flecha em prosa. Já João de Melo voltou ao romance seis anos depois de O Mar de Madrid. O autor regressa aos Açores em Livro de Vozes e Sombras - feito a partir da entrevista de uma jornalista a um ex-operacional da Frente de Libertação dos Açores.



Djaimilia Pereira de Almeida regressa ao romance com As Telefones. A negritude volta a estar em evidência na relação que duas mulheres mantêm durante 40 anos ao telefone. "A conversa telefónica é o género literário da diáspora", diz a escritora.



Há ainda duas traduções a considerar. A Liberdade é uma Luta Constante é a primeira obra de Angela Davis traduzida em Portugal e é uma seleção de entrevistas, ensaios e discursos que revelam o pensamento da ativista antirracista e feminista; já Olive Kitteridge, de Elizabeth Strout, venceu um Pulitzer e conta a história de uma professora reformada que leva o leitor por uma viagem pelas várias histórias da sua cidade, Crosby.



Para miúdos e não só, Carminho escreveu a história de Amália em verso, como se de um fado se tratasse. Amália, Já Sei Quem És tem ilustrações de Tiago Albuquerque. Se Amália não chegar para manter os miúdos na toalha, há a Dois Pontos, revista infantil lançada no início do ano e que vai no terceiro número. Nesta edição há Jogos na Selva, fala-se do que é uma comunidade e de compostagem.



Discos

Talvez Bright eyes tivessem combinado só regressar perante uma pandemia. A banda norte-americana deixou os fãs a aguar nove anos e regressou ansiosa e apocalíptica, com Down in the Weeds, Where the World Once Was.



A quarentena foi produtiva também para o Conjunto Cuca Monga. O disco Cuca Vida foi feito em modo telefone estragado, entre 20 artistas, como Capitão Fausto, Luís Severo, Zarco ou Ganso.



Estes foram meses de trabalho para B Fachada, que entre março e maio gravou e lançou Rapazes e Raposas. De Mértola para o mundo, com a braguesa na mão, são 15 canções muito portuguesas.



Também muito português é Raiashopping, acabado de lançar por David Bruno. É um palimpsesto de excertos de áudios de notícias, poesia de Miguel Torga a abrir, memórias da vida raiana em Figueira de Castelo Rodrigo e homenagens aos chocolates da sua infância. Tudo em sonoridades digitais.



Do continente americano chegaram recentemente três gigantes. Taylor Swift lançou Folklore como um álbum surpresa, no final de julho, um doce para os fãs que rapidamente o puseram no topo de todas as tabelas para que voltasse a estabelecer recordes.



Bethânia lançou, em março, uma homenagem à sua escola. Mangueira - a Menina dos Meus Olhos é um conjunto de nove canções poéticas e sambistas. O irmão, Caetano, juntou-se ao clarinetista Ivan Sacerdote para um álbum de regravações e fizeram a fineza de incluir temas como Desde que o Samba é Samba ou O Ciúme.





Podcasts

São uma espécie de séries portáteis e todo o terreno: no telemóvel levam-se para qualquer lado, ouvem-se de olhos fechados e podem ser viciantes. No universo dos podcasts em Portugal, o Brandos Costumes será sempre uma referência - não só por ter sido um dos primeiros, mas certamente pela investigação e qualidade técnica que foi ganhando. O podcast que cruza entrevistas de Pedro Paulos a lendas da música portuguesa, história e a própria música voltou em 2020, depois de algum tempo de reflexão. Há novos episódios, sobre Ana Paula Reis e Pedro Mateus, por exemplo.



No universo português, os programas de conversas são os mais frequentes - e sobre os mais variados temas. Larissa Abbud tem todas as segundas-feiras um convidado para falar de comida e das experiências de quem tem negócios na área da gastronomia. No Cozinha de Segunda (Larissa garante que os convidados são de primeira) já se falou foodstyling, de antropologia e comida ou de como é, na prática, gerir um restaurante.



O Matraquilhos é outra conversa. O podcast de Pedro Fragoso e Pedro Barbosa começou em 2018 e logo com a intenção de não discutir arbitragem e focar-se no jogo, "nas suas vertentes técnicas, táticas, políticas e sociais". É por isso que nos episódios de mais de uma hora se fazem muitos regressos a campeonatos ou jogos passados, como o Beira-Mar vs. Campomaiorense em 1999, e se revisitam figuras e a sua história - há programas sobre Michel Platini ou sobre "o mágico Deco".



Jogos

Um baralho de Cartas é pano para mangas em dias longos de praia - e isto não é novo para ninguém. Que novidade escondem ainda os baralhos de 52 cartas com que se joga à bisca, ao burro em pé ou ao mais pedagógico peixinho? Só se é surpreendido se alguém chamar manilha ao sete e sena ao seis, impactando toda a gente com a sua antiguidade.



A Mebo Games lançou este verão o 3 Tigres, a tradução de um jogo japonês de bluff com uma leve linha narrativa: os três tigres estão numa competição para ver quem consegue comer mais picante. Cada um vai apostando cartas de valor (de picante) mais elevado e há que perceber quem e quando está a mentir.



Numa nota mais adulta, a Majora lançou o Oral, um jogo em que cada carta coloca um jogador diferente numa situação constrangedora ou moralmente esquisita. Ganham pontos aqueles que acertarem na saída que esse jogador tomaria a situações como "um acidente de incontinência fecal" no trabalho.



Para solitários cruzadistas, nada como as revistas de palavras cruzadas - e capas aleatórias - compradas numa papelaria qualquer. O nível seguinte, será arranjar o Dicionário Enciclopédico das Palavras Cruzadas, de Mário Bernardo Matos (Guerra e Paz), que reúne centenas de respostas às mais clássicas indicações de palavras cruzadas.