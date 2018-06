Sete nomes científicos surpreendentemente engraçados

Foto de

Cerca de 15 mil espécies são descobertas todos os anos, o que se revela um terreno amplo para criar nomes científicos inusitados. As regras são inesperadamente abrangentes, embora cada proposta de nome tenha de estar conforme o Código Internacional Zoológico de Nomenclatura. O título só pode conter letras do alfabeto latino, tem de ser original (não pode haver repetições) e tem de ser publicado em meios de comunicação científicos. A maioria dos nomes é baseada no local onde foi encontrada uma nova espécie ou inspirado em algum atributo. Tendo em conta a quantidade avolumada de novos exemplares descobertos, os cientistas mostram ter bastante imaginação nesta actividade. Conheça alguns nomes científicos engraçados. D.R.

1. Dentex dentex

É um peixe da família dos esparídeos (uma das famílias mais variadas das ordens dos peixes). Este animal apresenta uma cabeça pontiaguda e tem uma coloração cinzenta com manchas no dorso e flancos, podendo atingir cerca de um metro de comprimento. Como é um peixe carnívoro (alimenta-se de moluscos e lulas, por exemplo), os cientistas que o descobriram decidiram dar-lhe o nome de dentex dentex, uma palavra relacionada com o nome latino dentes. Getty Images

2. Aha ha

Não é a banda norueguesa conhecida pelo tema Take On Me. É uma vespa com um tamanho considerável que pode ser encontrada no sul da Austrália. O entomologista Arnold Menke baptizou a espécie em 1977 com este nome como uma piada. Menke contou que recebeu um pacote com novos exemplos de insectos de um colega e terá dito "aha!" a um colega. A expressão ficou-lhe na memória e Menke decidiu denominar a vespa como Aha ha. D.R.

3. Titanus giganteus O Titanus giganteus não é um besouro qualquer: é a maior espécie de besouros encontrada no planeta até agora. Habitam nas florestas tropicais da América do Sul e possuem uma mandíbula muito forte. Podem chegar aos 20 centímetros de comprimento, sem contar com o tamanho das duas antenas. D.R.

4. Agra schwarzeneggeri

Não é difícil adivinhar que este nome científico é inspirado no actor Arnold Schwarzenegger. É um besouro predominante na Costa Rica descoberto por Terry L. Erwin. O entomologista teve a ideia deste título devido às pernas aparentemente musculadas do insecto, que o lembraram da condição física do actor do franchise Exterminador Implacável. D.R.

5. Spongiforma squarepantsii

Não é um animal: é um fungo endémico da Malásia. Os cientistas que o encontraram acharam que a espécie era parecida com a personagem de desenhos-animados Spongebob Squarepants e decidiram nomeá-lo com base nesta parecença. D.R.

5. Vini vidivici

É uma espécie de papagaios originária das ilhas da Polinésia. O nome é um jogo de palavras inspirado na expressão latina Veni, vidi, vici ("cheguei, vi, venci") proferido pelo general e cônsul Júlio César aquando da sua vitória sob o rei do Ponto (um antigo estado helenístico localizado na actual Turquia). O título torna-se irónico tendo em conta que esta espécie de pássaros foi extinta há cerca de 700-1300 anos. D.R.