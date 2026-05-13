Festival de Cinema de Cannes: as melhores indumentárias da cerimónia de abertura

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Jane Fonda, na abertura do Festival de Cannes 2026
Elena Lenina, na abertura do Festival de Cannes 2026
Alton Mason, na abertura do Festival de Cannes 2026
Peter Jackson, na abertura do Festival de Cannes 2026
Os membros do júri Laura Wandel, Park Chan-wook, Demi Moore, Chloé Zhao, Isaach de Bankolé e Ruth Negga
Demi Moore, na abertura do Festival de Cannes 2026
Mette-Marie Kongsved e Elijah Wood, na abertura do Festival de Cannes 2026
Leïla Bekhti, na abertura do Festival de Cannes 2026
Alia Bhatt, na abertura do Festival de Cannes 2026
Jacques Audiard, na abertura do Festival de Cannes 2026
James Franco e Izabel Pakzadv, na abertura do Festival de Cannes 2026
Joan Collins, , na abertura do Festival de Cannes 2026
Heidi Klum, na abertura do Festival de Cannes 2026
Frederique Bel, na abertura do Festival de Cannes 2026
Maura Higgins, na abertura do Festival de Cannes 2026
Skye Hankey, na abertura do Festival de Cannes 2026
Diego Luna e Adriana Paz, na abertura do Festival de Cannes 2026
Jane Fonda, na abertura do Festival de Cannes 2026
Elena Lenina, na abertura do Festival de Cannes 2026
Alton Mason, na abertura do Festival de Cannes 2026
Peter Jackson, na abertura do Festival de Cannes 2026
Os membros do júri Laura Wandel, Park Chan-wook, Demi Moore, Chloé Zhao, Isaach de Bankolé e Ruth Negga
Demi Moore, na abertura do Festival de Cannes 2026
Mette-Marie Kongsved e Elijah Wood, na abertura do Festival de Cannes 2026
Leïla Bekhti, na abertura do Festival de Cannes 2026
Alia Bhatt, na abertura do Festival de Cannes 2026
Jacques Audiard, na abertura do Festival de Cannes 2026
James Franco e Izabel Pakzadv, na abertura do Festival de Cannes 2026
Joan Collins, , na abertura do Festival de Cannes 2026
Heidi Klum, na abertura do Festival de Cannes 2026
Frederique Bel, na abertura do Festival de Cannes 2026
Maura Higgins, na abertura do Festival de Cannes 2026
Skye Hankey, na abertura do Festival de Cannes 2026
Diego Luna e Adriana Paz, na abertura do Festival de Cannes 2026
13 de maio de 2026 às 12:27Renata Lima Lobo

Festival de Cinema de Cannes: as melhores indumentárias da cerimónia de abertura

Esta terça-feira feira, a cerimónia de abertura do Festival de Cinema de Cannes dividiu atenções entre a passadeira vermelha e a estreia de La Vénus électrique, by Pierre Salvadori. O Grand Théâtre Lumière foi o palco deste arranque.

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