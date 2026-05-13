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Luís Montenegro reza em Fátima
Procissão das Velas contou com milhares de pessoas
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Procissão das Velas em Fátima
13 de maio de 2026 às 08:34

Luís Montenegro entre os 250 mil fiéis que estiveram na Procissão das Velas em Fátima

O primeiro-miistro Luís Montenegro foi uma das cerca de 250 mil pessoas que quarta-feira à noite estiveram na Procissão das Velas, em Fátima, a cerimónia que antecede as celebrações do 13 de maio, uma das datas mais emblemáticas para os católicos. O governante fez-se acompanhar da mulher, Carla Montenegro.

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