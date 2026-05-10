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Passageiros desembarcam do navio de cruzeiro MV Hondius
Passageiros são pulverizados com desinfetante por autoridades espanholas
Jornalistas acompanham o desembarque do navio de cruzeiro MV Hondius
Passageiros observam outros a desembarcarem do navio de cruzeiro MV Hondius
Passageiros desembarcam do navio de cruzeiro MV Hondius
assageiros desembarcam do navio de cruzeiro MV Hondius
Passageiro acena para os agentes da Guarda Civil ao desembarcar do navio de cruzeiro MV Hondius
Passageiros desembarcam do navio de cruzeiro MV Hondius
Passageiro espanhol embarca noutro avião
Passageiros acenam dentro de um autocarro após desembarcarem do navio de cruzeiro MV Hondius
assageiros desembarcam do navio de cruzeiro MV Hondius
Passageiro embarca noutro avião
Passageiros desembarcam do navio de cruzeiro MV Hondius
Passageiros são pulverizados com desinfetante por autoridades espanholas
Jornalistas acompanham o desembarque do navio de cruzeiro MV Hondius
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Passageiros desembarcam do navio de cruzeiro MV Hondius
assageiros desembarcam do navio de cruzeiro MV Hondius
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Passageiros desembarcam do navio de cruzeiro MV Hondius
Passageiro espanhol embarca noutro avião
Passageiros acenam dentro de um autocarro após desembarcarem do navio de cruzeiro MV Hondius
assageiros desembarcam do navio de cruzeiro MV Hondius
Passageiro embarca noutro avião
10 de maio de 2026 às 19:54Luana Augusto

Viagem no MV Hondius prestes a chegar ao fim: o desembarque mais esperado em imagens

Navio de cruzeiro chegou hoje a Tenerife, onde foi desembarcada uma centena de pessoas. Um avião português esteve envolvido nas operações de repatriamento.

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