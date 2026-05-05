Os looks que marcaram a Met Gala

Sábado – Pense por si

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Georgina Rodríguez escolheu um vestido e véu azul claro da Ludovic de Saint Sernin
Kim Kardashian escolheu um vestido Allen Jones for Whitaker Malem
Beyoncé em Olivier Rousting
Beyoncé, Jay-Z e Blue Ivy chegaram juntos à passadeira vermelha
Hailey Bieber em Saint Laurent
Heidi Klum marcou a diferença em Mike Marino
Kylie Jenner em Schiaparelli
Anok Yai em Balenciaga
Sabrina Carpenter marca presença no Met Gala com vestido Dior
Rihanna vestiu Maison Margiela by Glenn Martens
Audrey Nuna em Robert Wun
Janelle Monáe veste em custom Christian Siriano
Ciara usou Celia Kritharioti
Tessa Thompson escolheu um vestido Valentino
Dree Hemingway usou um vestido da coleção de verão de Alessandro Michele’s Valentino
A esquiadora Eileen Gu utilizou um vestido que deitava bolas de sabão
Emma Chamberlain vestiu custom Mugler by Miguel Castro Freitas
Blake Lively escolheu Versace
O produtor de Jordan Roth uilizou uma escultura no vestido
Georgina Rodríguez escolheu um vestido e véu azul claro da Ludovic de Saint Sernin
Kim Kardashian escolheu um vestido Allen Jones for Whitaker Malem
Beyoncé em Olivier Rousting
Beyoncé, Jay-Z e Blue Ivy chegaram juntos à passadeira vermelha
Hailey Bieber em Saint Laurent
Heidi Klum marcou a diferença em Mike Marino
Kylie Jenner em Schiaparelli
Anok Yai em Balenciaga
Sabrina Carpenter marca presença no Met Gala com vestido Dior
Rihanna vestiu Maison Margiela by Glenn Martens
Audrey Nuna em Robert Wun
Janelle Monáe veste em custom Christian Siriano
Ciara usou Celia Kritharioti
Tessa Thompson escolheu um vestido Valentino
Dree Hemingway usou um vestido da coleção de verão de Alessandro Michele’s Valentino
A esquiadora Eileen Gu utilizou um vestido que deitava bolas de sabão
Emma Chamberlain vestiu custom Mugler by Miguel Castro Freitas
Blake Lively escolheu Versace
O produtor de Jordan Roth uilizou uma escultura no vestido
05 de maio de 2026 às 09:34

Os looks que marcaram a Met Gala

Este ano a gala, que decorre anualmente no Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque, tinha como tema "Costume Art".

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