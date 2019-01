Seis razões científicas para ler mais em 2019

Foto de

1. Ler reduz o stress Um grupo de cientistas da Universidade de Sussex no Reino Unido testou em 2009 como diferentes atividades leitura poderiam reduzir stress, ao baixarem a tensão muscular e os batimentos cardíacos. No final, concluíram que ler um livro ou um jornal apenas seis minutos por dia diminuía o nível de stress em 68% - mais eficiente do que ouvir música (61%), beber uma chávena de chá (54%) ou caminhar (42%). Getty Images

2. Ler (especialmente) livros pode aumentar a esperança de vida

Uma equipa do Yale seguiu mais de 3600 adultos com mais de 50 anos de idade durante 12 anos e descobriu que os indivíduos que liam livros por pelo menos 30 minutos por dia viviam quase mais dois anos do que aqueles que liam revistas ou jornais. Getty Images

3. Expande as capacidades de linguagem e conhecimento geral

Na década de 90, Keith Stanovich e os seus colegas conduziram um estudo pioneiro para compreender a relação entre ler e o desenvolvimento das capacidades cognitivas, de vocabulário e conhecimento factual, através do Teste de Reconhecimento de Autor (ART. Sigla em Inglês). "É um efeito de bola de neve: quanto melhor fores a ler, mais palavras vais aprender. Quantas mais palavras aprenderes, melhor serás a ler e a compreender – sobretudo temas que poderiam ser fora da tua área de conhecimento", explica Donald Bolger, professor na Universidade de Maryland nos EUA. Getty Images

4. Desenvolve a empatia



Para realizar um estudo de Harvard em 2013, um grupo de voluntários foi dividido em quatro grupos que leram separadamente obras de ficção literária, ficção popular, não ficção ou nada. Destas quatro experiências, os indivíduos que leram ficção literária conseguiram prever acertadamente como as personagens iam atuar numa determinada situação e identificar as suas emoções. “Se nos conseguirmos relacionar com personagens que têm nuances, que são imprevisíveis e difíceis de compreender, então penso que seremos mais capacitados para lidar com indivíduos complexos no mundo real com interesse e modéstia suficientes”, considera o autor da investigação David Kidd. Getty Images

4. Aumenta a criatividade e a flexibilidade mental

Num estudo que incluiu 100 pessoas, que tinham como objetivo ler uma história ficcional e outra não ficcional, Maja Djikic, psicóloga da Universidade de Toronto, percebeu que quando foi pedido aos participantes para preencherem um questionário onde deveriam chegar a um conclusão rápida e que evitasse ambiguidade no processo, os que leram obras de ficção criaram soluções mais flexíveis e criativas, em oposição ao que tiveram em mãos livros de não ficção. O efeito, notou Djikic, era também mais forte naqueles que liam regularmente. Getty Images