Se os seus filhos dizem estas frases é porque está a educá-los bem

Se os pais ouvem isto com frequência, é porque se preocupam se os seus filhos vivem para jogar videojogos. "Basta uma consola em casa e uma portátil para levar em viagens", diz o professor.

Pergunte aos seus filhos como é que os programas mais violentos e reality shows podem ajudá-los no seu desenvolvimento. Não se preocupe, os outros pais é que estão a agir mal, na opinião do professor.

Pergunte ao seu filho se se responsabilizará pelo animal todos os dias. Lavá-lo, limpar a casota, dar-lhe de comer e bebe, levá-lo ao veterinário, etc. Se ele disse que sim, escolha o cão que mais se adapta ao seu lar e à sua família.

Habituar as crianças a fazer desporto é essencial. O desporto ensina valores para a vida, como esforço, resiliência e sacrifício. Deixar que elas se tornem sedentárias é criar bases para uma pessoa condenada ao sedentarismo.

5-"Nunca me compras roupa de marca"

6-"Os meus amigos comem fastfood várias vezes por semana"

"Que maus que são os pais que quase nunca vão a restaurantes de fastfood", ironiza o professor. Se for ocasionalmente a uma hamburgueria, eles vão desfrutar muito mais do que as crianças que vão três vezes por semana.

Getty Images