Porque é que o meu gato dorme comigo? 5 razões que explicam este hábito

Os gatos adoram calor, quer seja Verão ou Inverno. Já reparou que o seu amigo está sempre à procura daquela manta ou cobertor quente, aquele rasgo de sol que passa entre os cortinados? É por isso natural que goste de dormir perto do seu humano porque este é basicamente um aquecimento gigante.

2. Conforto, simplesmente



Os gatos podem dormir até 16 horas por dia (ou até mais, se forem mesmo muito dorminhocos). Tantas horas de soneca implica encontrar um sítio quente e confortável para dormir. Embora não sejam raras as vezes que encontramos um gato a dormir nos sítios mais inimagináveis (dentro de um vaso, em cima do frigorífico, numa caixa de cartão, por exemplo), na maioria das vezes os felinos procuram locais confortáveis para dormir, como as camas, sofás e os colos dos tutores.

Getty Images