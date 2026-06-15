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Donald Trump celebrou o seu 80.º aniversário e os 250 anos da independência dos EUA com um evento de UFC na Casa Branca
Ilia Toupruia no combate com Justin Gaethje
Donald Trump, a primeira-dama Melania Trump e o presidente do UFC Dana White
Trump assiste ao combate na primeira fila
O combate entre Diego Lopez e Steve Garcia
Donald Trump e a mulher na primeira fila
Mauricio Ruffy faz o aquecimento numa das salas da Casa Branca
Vista geral do octógono instalado nos jardins da Casa Branca
Mark Zuckerberg, CEO da Meta, foi um dos convidados
Combate entre Ilia Toupruia e Justin Gaethje foi 'sangrento'
Houve fogo de artifício durante o evento
Trump pisou o octógono
Kash Patel, diretor do FBI, não perdeu pitada dos combates
Justin Gaethje celebra vitória sobre Ilia Toupruia
Marco Rubio também não faltou
Donald Trump celebrou o seu 80.º aniversário e os 250 anos da independência dos EUA com um evento de UFC na Casa Branca
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Combate entre Ilia Toupruia e Justin Gaethje foi 'sangrento'
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Justin Gaethje celebra vitória sobre Ilia Toupruia
Marco Rubio também não faltou
15 de junho de 2026 às 08:46

Trump celebra aniversário com combates de UFC no relvado da Casa Branca: veja as imagens

Evento contou com a presença de mais de 4.300 pessoas.

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Donald Trump assinalou este domingo o seu 80.º aniversário, bem como os 250 anos da independência dos Estados Unidos, com um inédito evento de UFC (Ultimate Fighting Championship) nos jardins da Casa Branca. Um total de 14 lutadores competiram em combates consecutivos, culminando no duelo principal entre o norte-americano Justin Gaethje e o espanhol-georgiano Ilia Topuria, que Gaethje venceu.

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