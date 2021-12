Rui Tavares. O que aprendeu o Livre com o caso Joacine? "Que as primárias devem ser mais exigentes"

É no círculo de Lisboa que o Livre aposta para voltar a eleger um deputado. Fundado em 2014, no ano seguinte o partido tentou com Rui Tavares (não eleito) e depois, em 2019, com Joacine Katar Moreira (eleita). Rui Tavares tenta agora novamente chegar ao parlamento português, depois de ter sido eurodeputado (2009-14) como independente nas listas do Bloco de Esquerda (BE). A conversa começou por aí.



Irascível, pode perguntar a qualquer pessoa que me conheça, será a última coisa que se lembrarão de dizer. Tenho um feitio cordato e construtivo, o que às vezes pode levar a achar que, por ser assim, me podem moldar ou atropelar. Calma. Uma coisa é ser cordato, outra é acharem que podem fazer qualquer coisa. Às vezes, pessoas com um feitio mais autoritário têm talvez dificuldades comigo porque tenho um feitio mais libertário, mas os casos que citou são muito diferentes.Não. É fácil ser-se sortudo quando se está num partido grande onde se tem eleições garantidas. Partidos de esquerda que tenham obtido representação parlamentar depois do PREC só existe o PCP, que tem 100 anos, o PS, que foi fundado antes do 25 de Abril, e o BE, que teve de consolidar três partidos que existiam há 30 anos. O Livre tem oito anos, teve a melhor estreia de sempre em Europeias, nas primeiras legislativas ficou muito perto, a seguir elege. Fala-me do conflito com JKM. Muito bem. O PAN tem uma queixa contra a sua ex-deputada Cristina Rodrigues (coisa que o Livre não fará) e teve um conflito e perdeu o seu único eurodeputado. A IL teve um candidato a Lisboa que retirou três dias depois. O BE retirou agora a confiança a um autarca que fez uma aliança com o Chega. Não se fixem no Livre. Os jornalistas podem escolher, ou não, amplificar as bocas que são mandadas nas redes sociais por pessoas interessadas.Não, estou a dizer… O que se espera dos jornalistas é que, quando amplificam, o façam com base em factos. Os factos provam que a impressão que as pessoas possam ter do Livre é errada. Por exemplo, o Livre elegeu em Oeiras a vereadora Carla Castelo, num município muito difícil, onde há um trabalho a fazer contra a opacidade da gestão de Isaltino Morais, isso teve menos destaque do que a derrota da extrema-direita [Chega] em Moura, o que significa que, às vezes, as pessoas ouvem a ideia geral e ficam-se nos lugares-comuns. Algumas, por obrigação profissional, têm de olhar além da superfície. O Livre é um partido que, com oito anos, tem tido um sucesso bastante grande.De todo. Perguntou-me sobre impressões, respondo com factos.