José Eduardo Agualusa: 'Temos de fazer contas ao custo da pandemia'

São crónicas, textos, contos – pedaços de um presente que se estendeu de 2018 a 2021 agora postos em página. Foram estranhos anos, mas a escrita foi sempre o filão que impediu o esquecimento, e José Eduardo Agualusa condensou-a para manter o Norte. Não é que estejamos irremediavelmente condenados, diz-nos do lado de lá da linha, mas é preciso repensar a realidade. O Mais Belo Fim do Mundo, editado este mês pela Quetzal, é a luz que o autor aponta a diversas frentes: os medos, as incertezas, retratos de realidades vividas, de políticas perigosas que marcam a atualidade. Mas é, mais do que tudo, um testemunho de uma época.





O Mais Belo Fim do Mundo é, de alguma forma, um livro de memórias?

É um testemunho de uma época. Tem textos, contos, crónicas que vão de 2018 até setembro deste ano. É uma reflexão e, ao mesmo tempo, um testemunho de uma época.