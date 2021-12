Zendaya: “Não gosto de sentir coisas. Sempre pensei: ‘Isso torna-nos fracos’”

Atriz, designer de moda, cantora, bailarina, modelo. Zendaya não encaixa numa categoria e conseguiu a proeza de passar de menina da Disney para estrela de cinema, sem escândalos pelo meio. Depois de entrar no filme de ficção científica Duna, está agora em Homem-Aranha: Sem Volta a Casa. Mas nada disso parece deslumbrar Zendaya, de 25 anos, nem o Emmy que ganhou em 2020. Conta que lê com atenção todos os contratos de trabalho e que o apoio dos pais e dos cinco irmãos é fundamental. Tímida, aprendeu a lidar com os seus sentimentos a representar. O seu sonho é criar um campo de férias de ciências para estudantes.



Acho que é de estar ciente disso. É ser realista e compreender por que razão há essas opiniões. O que faço tem de ser tão bom que prove que, de facto, sou capaz disso mesmo. Para mim, isso tratava-se de aceitar papéis mais pequenos e de fazer coisas mais elevadas, complexas. Pensei: "OK, se eu quero provar às pessoas que sou capaz, prefiro ter um papel secundário num filme fabuloso a ser protagonista num filme mau." Pensei: "Vou demorar o tempo que for preciso, começar por baixo e crescer, crescer e depois, quando chegar a altura em que estarei pronta para dar esse passo, vai dar uma sensação realista." Queria construir currículo lentamente e penso que isso era a minha cena número um – não me quero apressar.As redes sociais ajudam um bocadinho e falar com as pessoas também. E simplesmente ouvir outras ideias e o que as pessoas pensam. Há uma linha divisória entre querer saber o que pensam a nosso respeito e depois há o abrirmo-nos a sermos só magoados. Mas, também, o que me ajudou a criar um caminho fora da Disney foi a moda. Eu aparecia em porcarias em que não tinha nada de aparecer, ia só para ser vista.Durante anos fui chamada para "ocupar cadeiras", para fazer número... Punha-me assim: "Tenho bom aspeto! Então, que tal? Continuo na lista da mais bem vestida?" Então, isso tornou-se num modo de me safar e de as pessoas me verem de uma certa forma. Eu vestia-me bem para ir a todos os eventos. E depois pensava: "Agora tenho de provar que tenho de estar aqui e que mereço." Era divertido: quando se é a mais bem vestida e se merece estar ali!É aquela ideia de ter um pequeno círculo íntimo. De qualquer forma, eu não sou aquele tipo de pessoa extrovertida. Tenho uns pais maravilhosos, que são ambos professores e educadores, e esta indústria não é a cena deles. Eles não tinham intenção nenhuma de se envolverem nisto. Portanto, fomos percebendo as coisas à medida que fomos avançando e cometendo erros. Tive maus contratos. Por isso, aprendi que o mais importante – e que estou sempre a repetir – é ler os contratos. Quando eu era miúda achava uma chatice. Mas é mesmo preciso. Agora sempre que tenho um contrato, pego num bloco de notas, e tomo nota de tudo. Faço disto uma coisa divertida para o meu cérebro signo Virgem: dou um código de cores às diversas cenas. E assim nunca mais sou apanhada. Devo tudo aos meus pais. Eles fizeram o melhor que podiam para me proteger e deram-me os melhores recursos e conhecimentos que eu podia ter. Não me esconderam nada. Porque eu não queria acordar aos 18 anos e pensar: "Onde está o meu dinheiro todo?" Claro que naquele círculo muito pequenino também entra o meu assistente, que é como um irmão para mim, a minha sobrinha e as minhas irmãs, que vivem todos a 10 minutos de distância da minha casa – e é só. Eu tenho, sei lá, dois amigos, mais ou menos. [Risos]. Aconselharia a todos o seguinte: "Mantenham o vosso círculo pequeno." Mas, além disso, eu também não sou lá muito excitante. Não sou muito boa a fazer amigos, portanto, também é capaz de ser por isso!