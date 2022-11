André Carrilho desenhou a sua visão do 1984. 'Tento servir o texto com ilustrações'

O ilustrador não conta a história através de imagens, mas sim os sentimentos que a obra lhe transmite. Há uma nova edição do livro de Orwell com ilustrações exclusivas.

A obra do escritor inglês George Orwell entrou em domínio público em janeiro de 2021. O mercado livreiro foi então inundado de edições de 1984 e Animal Farm (com as suas inúmeras variações no título). Mas quase dois anos depois surge uma nova edição de 1984 que junta o texto do autor com ilustrações de André Carrilho, um dos mais prolíficos ilustradores nacionais. O livro editado pela Bertrand permitiu ao artista expressar a sua interpretação das palavras de Orwell, revisitando uma obra que o marcou na infância.