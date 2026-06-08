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Michael E. Long: “Há que criar uma distância entre a tentação e o consumo de redes sociais”

Luísa Oliveira 08 de junho de 2026 às 23:00

Defende que a capacidade de escolha é o melhor aliado para não deixar que a dopamina, a chamada “hormona do desejo”, nos domine. Entretanto, ponha música a tocar e conheça outros truques para introduzir no dia a dia

Vive em Washington, há três décadas. É formado em Física, mas o coração foge-lhe para as letras. Além de livros técnicos, como este sobre a dopamina (há um volume anterior), também arrisca nos romances e alinhava discursos para funcionários do Governo americano. Ainda dá aulas de escrita, na Universidade de Georgetown. Logo após esta entrevista, via Zoom, seguiu para uma palestra organizada pela OMS.

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