Miguel Romão: 'Qualquer pessoa que pague impostos elevados sente-se insultada por este estado de coisas'

Meio humanos meio lobos do poder são, em sentido figurado, as figuras centrais de Futuro e Lobisomens (Âncora Editora) – uma análise crítica às democracias atuais, de Miguel Romão. O ex-Diretor-Geral da Política de Justiça e professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, de 45 anos, fará a apresentação do livro nesta quinta-feira (dia 19), às 18h, no Colégio da Trindade, em Coimbra.