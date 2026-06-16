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Luís Amaral: “Descobrimos que o duque de Cadaval tinha, afinal, um filho homem”

Ana Taborda
Ana Taborda 23:00
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Genealogista e fundador do portal Geneall, todas as semanas recebe 700 mensagens a atualizar casamentos, mortes e outros dados dos 5 milhões de pessoas que começou a pôr online há mais de 25 anos.

Há empresários que consultam o Geneall antes de todas as reuniões - “para estarem mais bem informados sobre os seus interlocutores” -, médicos a quem o portal de genealogia já ajudou “a diagnosticar doenças congénitas” e avós que o utilizam “para apresentar as suas famílias aos netos”. As revelações são de Luís Amaral, fundador de um portal de genealogia que começou a funcionar há pouco mais de 25 anos (em setembro de 2000), em português, e que hoje tem 5,1 milhões de registos de todo o mundo. Para o manter a funcionar, há uma equipa de 10 pessoas a trabalhar, cinco a tempo inteiro.

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