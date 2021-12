Laurence Rees: “Hitler e Estaline não eram malucos”

Ao longo de 30 anos, Laurence Rees pôde testemunhar a História em primeira mão. Entrevistou antigos membros das SS, nazis que trabalharam nos campos de concentração, assim como as suas vítimas. Depois dos anos 90, conseguiu entrar na Rússia e entrevistar bolcheviques que se reuniram com Estaline e as vítimas dos gulags. Depois de centenas de entrevistas percebeu que os dois regimes, apesar de se odiarem, tinham muito em comum. E ao conhecer os seus seguidores percebeu que eram muito diferentes do que imaginava. “Os nazis não eram os loucos demoníacos. Eram muito charmosos e muito inteligentes.” Ao longo de mais de 600 páginas, no livro Hitler e Estaline: Os Tiranos e a Segunda Guerra Mundial, editado pela Vogais, Laurence Rees mostra-nos como Hitler e Estaline estavam absolutamente convictos de que estavam no caminho certo e como as instituições são frágeis, além de que ninguém se conhece verdadeiramente até passar por situações-limite.





Podemos dizer qual dos dois ditadores é pior?



Debati muito isso. O problema é: o que queres dizer por pior? Conheci tantas pessoas que sofreram às mãos deles... Mas se pudéssemos viajar no tempo e matar um deles em bebé, para prevenir o que aconteceu na Europa – não digo que eu o faria – quem matarias? A resposta tem de ser o Hitler. Em termos de impacto, de legado, tem de ser o Hitler. Uma das grandes diferenças é que ele é proativo. Estaline é reativo. Hitler é responsável pelas três decisões com as piores consequências no mundo: começar a Segunda Guerra Mundial (ao invadir a Polónia); invadir a Rússia criando a mais sangrenta guerra e exterminar os judeus.