António-Pedro Vasconcelos: 'Zanguem-se, separem-se, mas pensem nos filhos'

Encontramos António-Pedro Vasconcelos (APV) no 24.º andar do Hotel Sheraton, a comer descontraidamente uma taça de manga cortada, antes de mais uma entrevista. Bem-disposto, pergunta: "Querem falar do filme ou do Benfica? Esse é outro filme." Está acompanhado de Ana Varela (AV), uma das estrelas de KM 224, que o ajuda a desvendar alguns dos significados.