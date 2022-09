Iulia Timochenko: “Putin não ficará satisfeito com um compromisso territorial”

Nascida em Dnipro, em 1960, foi a primeira mulher a chefiar o governo da Ucrânia. Iulia fez fortuna em negócios do gás natural no fim da década de 90 e, como cumpria a uma “princesa do gás”, entrou na política, tornando-se responsável pelo setor energético. Dirigente destacada da Revolução Laranja, no fim de 2004, a sua oposição ao regime de Viktor Ianukovich (2010-2014) redundou em processos judiciais que a levaram à prisão entre agosto de 2011 e fevereiro de 2014. A economista lidera atualmente o quarto maior partido no parlamento de Kiev, tendo, na sua terceira candidatura presidencial, em 2019, sido eliminada à primeira volta com 13%.