Ricardo Adolfo: "A Mizé é um bocadinho à frente do seu tempo"

Quinze anos depois, Mizé - Antes Galdéria Do Que Normal e Remediada ainda é um romance oportuno. Agora reeditado, mostra que Portugal não mudou muito. Falámos com o autor, Ricardo Adolfo

Uma nova reedição do livro de estreia de Ricardo Adolfo serviu de pretexto para falarmos com o romancista, argumentista (é autor do argumento de São Jorge, o premiado filme de Marco Martins, e coescreveu a série Sara) e publicitário, atualmente a viver e a trabalhar em Tóquio, sobre Mizé, a sua protagonista - uma galdéria que se casa nas primeiras páginas do romance e que é uma construção iluminada do que é ser famoso no século XXI.





Há uma parte da Mizé de que eu gosto muito, que é muito instintiva. Apesar de ter demorado muito tempo a escrever, olhando para trás, agora, pergunto-me se fiz toda a reflexão que devia ter feito ou se estava entusiasmado na cegueira do primeiro romance. Se calhar, de um ponto de vista técnico andava, porque vais crescendo e vais escrevendo de outras formas. Mas há ali uma pureza que gosto de pensar que manteria, acho que é uma personagem muito inocente e com uma ambição muito inocente.