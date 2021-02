Teolinda Gersão: "Partilhamos a aventura arriscada de sobreviver"

Sigmund Freud pensa em Thomas Mann, Thomas Mann pensa em Sigmund Freud e Júlia Mann regressa a Paraty. Não são os títulos - mas estão próximos disso - das três novelas de O Regresso de Júlia Mann a Paraty, a mais recente obra de Teolinda Gersão (Cernache, 1940), um conjunto de três novelas que se entrecruzam, num jogo entre factos e ficção.



A escritora, que este mês faz 81 anos, celebra, em 2021, 40 anos de vida literária. Como celebração, a Porto Editora edita em simultâneo duas obras suas, uma nova, O Regresso de Júlia Mann a Paraty, e a sétima edição do livro de contos A Mulher que Prendeu a Chuva e Outras Histórias. Entre livros de contos, novelas e romances, Teolinda Gersão tem uma obra vasta e com diversos prémios (em que se incluem o Prémio Literário Vergílio Ferreira, o Grande Prémio do Conto Camilo Castelo Branco e dois Prémio Fernando Namora).



As novelas de O Regresso de Júlia Mann a Paraty são um rol de informação. Há uma perceção de se estar a ler história mas, sobretudo, de se entrar com clarividência na mente das personagens/personalidades que compõem as três novelas. Pela forma como escreve, sintetiza as ações e acolhe os sentimentos, o leitor é incluído no enredo. Voltando aos títulos que são referidos no início do texto, eles insistem em ações, são diretos, imediatos e claros. Tudo isso são características da escrita de Teolinda Gersão, mas já se vai falar sobre isso.