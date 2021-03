“[A condecoração] Achei que era brincadeira, estive para não ir”

A diretora do serviço de Cirurgia Pediátrica do Hospital de Santa Maria recebeu o título de comendadora da Ordem do Mérito do Presidente da República. É conhecida por somar casos impossíveis, como o do rapaz recusado por 45 hospitais estrangeiros ou aquele que foi mandado para casa para morrer.

Rebuçados, tem sempre "montes deles", diz à SÁBADO. Saltam à vista na secretária do seu gabinete dois recipientes cheios. Também tem chupas para os mais pequenos. "Os pediatras não gostam, mas eu digo sempre aos miúdos para lavarem os dentes", diz, em tom de brincadeira. A propósito deles, aponta para o desenho de um castelo afixado num quadro, ali ao lado: "Foi um miúdo complicado a quem tive de tirar um pulmão e que está ótimo. Todos os dias de manhã me chamava para eu lhe ir dar um rebuçado", recorda. Histórias não lhe faltam, Miroslava Gonçalves tem 65 anos, está há 17 no Hospital de Santa Maria e há 11 tornou-se na primeira diretora do serviço de Cirurgia Pediátrica. Não tem medo da idade. "Era impossível ter as vivências que tenho, dois filhos já formados, netos, estar no lugar onde estou, se os anos não tivessem passado. A outra opção seria não estar viva, então estou bem assim", diz.

Nasceu em Caracas, mas vem de uma família madeirense. Fale-me das suas origens.

Os meus pais emigraram para a Venezuela para terem melhores condições de vida e organizaram a sua vida por lá. Naquela altura, talvez 80% da população madeirense tivesse algum familiar emigrado em qualquer parte do mundo porque era mesmo assim, a vida era dura.