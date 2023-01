Gideon Rachman: “Líderes como Trump são um teste às instituições. Nos EUA aguentaram por pouco”

Já esteve com Putin e Xi Jinping pessoalmente. Apesar de um ter pose de czar bully, e do outro ter uma atitude de imperador ambos são exemplos da era do homem-forte. Gideon Rachman, editor de política do Finantial Times, vencedor de vários prémios, como o Orwell para Escrita Política, diz que há muitas coisas em comum nestes líderes que se apresentam como salvadores. Esta moda está ameaçar as democracias e é um teste à resistência das instituições. Em A Era do Homem-Forte traça o perfil de quem cria um culto da personalidade, despreza o Estado de direito, diz que está contra as elites, a representar o povo, e tem uma política “movida pelo medo e pelo nacionalismo”.