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Cláudia Barros: “Quase metade das mulheres na menopausa desistem do emprego ou metem baixa”

Luísa Oliveira 05 de maio de 2026 às 23:00

A fundadora do site Menopausa, Meu Amor está a criar um movimento de pessoas que querem estar mais informadas sobre esta fase da vida, para tomarem decisões conscientes em prol da saúde e do bem-estar

Cláudia Barros, 51 anos, não é endocrinologista, mas percebe de hormonas. Não exerce ginecologia, mas já foi a tantas consultas da especialidade que sabe a cartilha de cor. Não tem qualquer formação médica, mas de tanto investigar, ler e ouvir, descodifica o discurso científico na perfeição. Para passar a mensagem e ajudar outras mulheres a porem os pontos nos is, fundou o Menopausa, Meu Amor. A primeira conferência, organizada por si e com especialistas encartados, acontece quinta-feira, dia 7. Este é só o princípio do movimento que nasceu online e que vai ganhando forma. Na vida real, embora seja formada em línguas, e tenha trabalhado como tradutora, atualmente trata da renovação de software numa empresa de tecnologias de informação. Há uma década entrou na menopausa e a sua vida deu uma reviravolta – para melhor.

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