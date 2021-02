'A expetativa é de que a vacina proteja pelo menos um ano'

Os primeiros resultados foram promissores: cerca de 90% dos primeiros profissionais de saúde a ser vacinados em Portugal desenvolveram imunidade contra o novo coronavírus, após receberem a primeira dose. Mas, 10% não geraram anticorpos e, mesmo dentro do grupo em que houve uma resposta do sistema imunitário, há diferenças: por exemplo, pessoas que desenvolveram mais anticorpos do que outras. Se a vacina consistisse apenas numa dose, estas pessoas estariam menos protegidas? E se uma pessoa desenvolve anticorpos quer dizer que está completamente protegida?



A SÁBADO falou com Carlos Penha-Gonçalves, um dos investigadores principais do estudo (juntamente com Jocelyne Demengeot) que está a ser conduzido pelo Instituto Gubenkian de Ciência, com o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, para esclarecer estas perguntas e perceber qual é a expetativa que existe em relação à proteção da vacina.