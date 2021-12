Parabéns ao euro!

O dia 1 de janeiro sempre foi especial para mim. É obviamente o início de um novo ano, como é para todos, mas também o meu aniversário. E, em 1 de janeiro de 2002, havia outra razão para celebrar: foi o dia em que a área do euro - na altura, composta por 12 países - introduziu as notas e moedas da sua moeda única.



Passei esse dia com a família e amigos na nossa casa na Normandia, em França, e, pouco antes da meia-noite, fomos ao multibanco mais próximo, desejosos de obter as nossas primeiras notas de euro. Alguns dos meus amigos pensavam que a mudança para a nova moeda sobrecarregaria os multibancos e que as notas de euro não estariam disponíveis. Fizemos uma aposta: se o multibanco nos desse francos franceses em vez de euros, os meus amigos podiam ficar com o dinheiro.



Depois da meia-noite, fomos levantar dinheiro ao multibanco, que distribuiu notas de euro "novinhas em folha" e todos brindámos à nova moeda europeia.